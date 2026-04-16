Al DT de Racing le preguntan por qué “borró” a Damián Pizarro y su respuesta es lapidaria: “Se lo dije”

Gustavo Costas, técnico de Racing, habló tras la derrota por 3-2 que sufrió ante Botafogo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 y se refirió a la situación de Damián Pizarro, quien no fue considerado para el duelo frente al “Fogao” en el Cilindro de Avellaneda.

Aunque el nombre del delantero chileno apareció en la convocatoria de la “Academia”, el DT decidió dejarlo fuera del partido y ni siquiera lo incluyó en el banco de suplentes. Una señal que refleja su relegado rol en el equipo trasandino e instala dudas sobre el futuro del ex Colo Colo.

Al respecto, Costas explicó su decisión en conferencia de prensa y fue categórico: “A ver, no vamos a hablar de futuro. Para mí si no está, es porque veo que otro chico está mejor que él”.

“Es por eso. Para mí van a estar citados los que considero que están mejores. Como se lo dije a él, vemos que otros chicos están mejor y es así”, sentenció.

Hasta ahora, Damián Pizarro ha jugado solo cuatro partidos con la camiseta de Racing, dos por la Liga Argentina, uno en la Copa Argentina y uno en Sudamericana, sumando 159 minutos en cancha. En ese lapso no ha convertido goles, aunque registra una asistencia.