¡ATANGANA! WWE vuelva a Sudamérica y confirma show en Chile para 2026

La lucha libre vuelve a encender a los fanáticos en la región. La WWE confirmó oficialmente su regreso a Sudamérica durante 2026, incluyendo una esperada parada en Santiago, lo que marca el retorno de uno de los espectáculos deportivos más populares del mundo tras años de ausencia en el continente.

El anuncio fue realizado por una de sus principales figuras, Penta Zero Miedo, quien a través de un mensaje dirigido a los seguidores de la compañía celebró la noticia y llamó a no perderse el evento.

“Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre”, afirmó el luchador, confirmando el mes en que se desarrollará la gira.

Santiago será parte de la gira de WWE en la región

En su mensaje, el luchador también detalló las ciudades incluidas en el recorrido. “Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago, regístrense ya en WWE.com para la preventa”, señaló.

La gira incluirá la presencia de las principales superestrellas de Monday Night Raw, uno de los programas más emblemáticos de la compañía. En ese sentido, el propio Penta reforzó la invitación a los fanáticos: “No se lo pueden perder para que puedan ver todas las superestrellas de Monday Night Raw”.

El regreso de WWE a Chile representa un hito para los seguidores locales, considerando el impacto que la marca ha tenido históricamente en el país y la región.

Si bien aún no se han entregado detalles específicos sobre el recinto o la fecha exacta en Santiago, la confirmación ya genera altas expectativas entre los fanáticos, quienes deberán registrarse previamente para acceder a la preventa de entradas.

SUDAMERICAAAA 🗣️📷 estamos de regreso.



Nos vemos en Septiembre, el pre-registro ya se encuentra abierto en https://t.co/0qS6WpN3k5 📷🫡 pic.twitter.com/Ubrxon7zAb — WWE Español (@wweespanol) April 14, 2026

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