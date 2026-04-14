;

¡ATANGANA! WWE vuelva a Sudamérica y confirma show en Chile para 2026

La WWE anunció su regreso a Sudamérica con fechas en Santiago y otras ciudades. Revisa cuándo será el esperado evento.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La lucha libre vuelve a encender a los fanáticos en la región. La WWE confirmó oficialmente su regreso a Sudamérica durante 2026, incluyendo una esperada parada en Santiago, lo que marca el retorno de uno de los espectáculos deportivos más populares del mundo tras años de ausencia en el continente.

El anuncio fue realizado por una de sus principales figuras, Penta Zero Miedo, quien a través de un mensaje dirigido a los seguidores de la compañía celebró la noticia y llamó a no perderse el evento.

“Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre”, afirmó el luchador, confirmando el mes en que se desarrollará la gira.

Revisa también:

ADN

Santiago será parte de la gira de WWE en la región

En su mensaje, el luchador también detalló las ciudades incluidas en el recorrido. “Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago, regístrense ya en WWE.com para la preventa”, señaló.

La gira incluirá la presencia de las principales superestrellas de Monday Night Raw, uno de los programas más emblemáticos de la compañía. En ese sentido, el propio Penta reforzó la invitación a los fanáticos: “No se lo pueden perder para que puedan ver todas las superestrellas de Monday Night Raw”.

El regreso de WWE a Chile representa un hito para los seguidores locales, considerando el impacto que la marca ha tenido históricamente en el país y la región.

Si bien aún no se han entregado detalles específicos sobre el recinto o la fecha exacta en Santiago, la confirmación ya genera altas expectativas entre los fanáticos, quienes deberán registrarse previamente para acceder a la preventa de entradas.

¿Qué superestrella de WWE te gustaría ver en vivo en Chile en 2026?

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad