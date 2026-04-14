CONFIRMADO: WWE ratifica fecha y lugar para su esperado regreso a Chile este 2026

El regreso de la WWE a Chile ya es un hecho concreto. La compañía de lucha libre más importante del mundo confirmó oficialmente la fecha y el recinto para su esperado show en Santiago, despejando las dudas de los fanáticos que esperaban su retorno tras años de ausencia en el país.

El evento se realizará el próximo sábado 12 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, como parte de una gira sudamericana que incluirá presentaciones en ciudades como Quito, Bogotá y Buenos Aires durante la misma semana.

Santiago cierra la gira sudamericana de WWE

La ruta comenzará el miércoles 9 de septiembre en Quito (Ecuador), continuará el jueves 10 en Bogotá (Colombia) y el viernes 11 en Buenos Aires (Argentina), para finalmente cerrar en Santiago.

Este calendario posiciona a Chile como el último destino del tour, lo que podría anticipar un evento de alto impacto para el público local.

El anuncio se suma a las declaraciones previas del luchador Penta Zero Miedo, quien ya había adelantado el retorno de la compañía a la región. “Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre”, afirmó.

Aunque aún no se ha confirmado la cartelera oficial ni las superestrellas que participarán, se espera la presencia de figuras del roster de Monday Night Raw, tal como ha ocurrido en otras giras internacionales de la empresa.

En ese contexto, crece la expectativa por una posible aparición de la chilena Stephanie Vaquer, además de nombres destacados del circuito global.

Por ahora, los fanáticos deberán estar atentos a la información sobre la venta de entradas, que se espera sea anunciada en los próximos meses junto con los detalles del espectáculo.