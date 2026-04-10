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Carlito vuelve a Chile: ex WWE se suma a Guerra de Titanes para luchar en Supervivencia 2026

El show se realizará el 14 de junio en San Joaquín y también contará con otro ex WWE, Chris Masters.

Juan Castillo

Carlito vuelve a Chile: ex WWE se suma a Guerra de Titanes para luchar en Supervivencia 2026

La lucha libre chilena sumó una nueva sorpresa internacional para uno de sus próximos grandes eventos. Guerra de Titanes confirmó el regreso a Chile de Carlito, el ex luchador de WWE, quien será una de las grandes figuras de Supervivencia 2026, show que se realizará el próximo 14 de junio en el Gimnasio Municipal de San Joaquín.

El anuncio llega después del impacto que dejó Ambición de Poder, el último evento de la empresa chilena, que logró llenar el Polideportivo del Estadio Nacional y reunir nombres internacionales, celebridades locales y un cambio de campeonato que dejó el título principal en manos chilenas.

En ese contexto, la presencia de Carlito aparece como una nueva señal del crecimiento que busca consolidar la escena nacional de la lucha libre.

Carlito se reencontrará con Chris Masters en Chile

La confirmación del puertorriqueño añade un nombre de peso a la cartelera de junio. Carlito debutó en WWE en 2004 y rápidamente ganó notoriedad al derrotar a John Cena para convertirse en campeón de los Estados Unidos.

Más tarde sumó también el Campeonato Intercontinental y el título en parejas junto a Primo Colón, antes de regresar años después a la compañía en apariciones como el Royal Rumble y en segmentos ligados a Bad Bunny y The Judgment Day.

Uno de los atractivos que ya genera expectativa entre los fanáticos es su posible reencuentro con Chris Masters, quien había sido anunciado previamente como primer invitado internacional del evento.

Según el comunicado, todavía no se confirma cuál será el rol específico de Carlito en la cartelera, pero se abren varias opciones: desde revivir el recordado equipo con Masters hasta disputar alguno de los títulos de Guerra de Titanes o incluso aparecer en la batalla real masculina.

El propio luchador adelantó su llegada con una frase en su estilo más clásico y desafiante. En sus palabras, “Llevo un cargamento de manzanas a Chile por si me encuentro con enemigos que no son lo suficientemente cool”. Luego añadió: “Ya conozco a su público, su tradición luchística y no pienso devolverme sin oro en mi cintura”.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Propass, con valores que van desde los 12 mil hasta los 25 mil pesos, incluyendo opciones con Meet and Greet. La jornada comenzará a las 16:00 horas del domingo 14 de junio y promete transformarse en una nueva vitrina para el crecimiento de la lucha libre chilena, ahora con otro nombre fuerte del universo WWE sobre el ring.

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