Vasco Moulian provocó incómodo momento con Betsy Camino y le dedicó duras palabras: “No fue perfecto”

Este martes se transmitió el capítulo más reciente de Fiebre de Baile, donde los participantes tuvieron que hacer interpretaciones vestidos de animales.

Entre las participantes se encuentra Betsy Camino, quien junto a su bailarín se convirtieron en guacamayos y bailaron samba.

Durante su presentación la cubana se enredó con sus tacos y cayó de rodillas. Camino se repuso y continuó con su presentación.

En la evaluación, Vasco Moulian la criticó duramente y no le perdonó su caída.

“Hay que tratar de no tener fallas y ustedes lo hicieron. Técnicamente no fue perfecto. Una pregunta, ¿por qué no se maquilló?“, comentó Moulian.

“Los guacamayos, les quiero contar, que las hembras y los machos son igual como el caballero, parecido. Mi pregunta es, ¿por qué?, ¿no alcanzó?“, agregó el jurado.

Betsy Camino se defendió y le respondió a Moulian explicando que esa era su propuesta de “guacamaya sexi”.

“El maquillaje lo decidimos con la producción. El tema del vestuario desgraciadamente no está en mis manos. La caída se la acepto. Pero fuera de ahí, tampoco me da un feedback, siempre es lo malo”, indicó Betsy.