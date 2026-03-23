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VIDEO. Luego de semanas de incomodidades: Mario Desbordes renuncia a RN tras 26 años de militancia

El alcalde de Santiago dejó el partido a días de elecciones clave en la colectividad.

Nelson Quiroz

Diana Copa

Luego de semanas de incomodidades: Mario Desbordes renuncia a RN tras 26 años de militancia

Luego de semanas de incomodidades: Mario Desbordes renuncia a RN tras 26 años de militancia

02:23

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN), poniendo fin a una militancia de 26 años marcada incluso por su paso como presidente del partido.

La decisión se produce tras semanas de visibles tensiones con la actual directiva encabezada por el senador Rodrigo Galilea.

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Mario Desbordes / VICTOR HUENANTE

Según antecedentes conocidos, el exdirigente venía manifestando incomodidad al interior de la colectividad desde hace tiempo, situación que se hizo más evidente durante el último periodo político.

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Sin embargo, habría postergado su salida debido al contexto electoral, especialmente mientras la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei seguía en carrera, evitando así profundizar divisiones en Chile Vamos.

La renuncia se concreta a pocos días de las elecciones internas de RN, fijadas para este sábado 28 de marzo, donde la única lista en competencia es liderada por la actual secretaria general, Andrea Balladares. El movimiento de Desbordes remece el escenario interno del partido en un momento clave para su reorganización.

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