“Si no hay entrenador, me gustaría que Córdova siga en La Roja; el día a día y cómo maneja el grupo es maravilloso”

São Paulo hizo valer su localía en el Morumbí y venció 2-0 a O’Higgins de Rancagua por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026. Gonzalo Tapia sumó algunos minutos en el equipo paulista y, tras el partido, habló de su presente en Brasil y de la selección chilena.

“Fue un partido difícil, no fue fácil. O’Higgins viene jugando bien, con una estructura de juego hace bastante tiempo. En el primer tiempo fueron un poco superiores y después del gol crecieron un poquito más, pero estuvimos bien”, declaró el delantero chileno en zona mixta.

Respecto a su presente en Sao Paulo, donde ha perdido protagonismo, el formado en Universidad Católica optó por no dramatizar por la situación. “Me siento bien, hubo un cambio de entrenador y eso es normal. He jugado, tal como me ha tocado entrar. Creo que hubo un cambio de sistema de juego también. Al final es aportar donde me toque y lo importante es que gane el equipo", sostuvo.

Luego, Tapia se refirió al presente de La Roja y entregó su total respaldo al proceso que lidera Nicolás Córdova, asegurando que el actual estratega tiene los méritos para seguir al mando del combinado nacional. “Me encanta el grupo que se formó, la forma de juego y el sistema que está armando el Nico”, expresó.

“Estamos trabajando muy bien. En lo personal a mí me gusta mucho Nico. Creo que los entrenamientos, el planteamiento de los partidos, el día a día y cómo maneja el grupo es maravilloso. Si no hay entrenador, me gustaría que siga", añadió.

En esa línea, remarcó que Córdova “es una persona que maneja muy bien todo esto. Él sabe de este grupo, conoce muchos jugadores porque venimos de las inferiores de la selección. Nos hace bien que un entrenador que conozca tanto el fútbol y a los jugadores siga ahí, nos favorece a todos”.

Por último, el atacante no ocultó su deseo de mantenerse en las convocatorias de La Roja. “El objetivo de la selección siempre es lo mayor. Uno siempre quiere estar. Creo que a cualquier jugador que le pregunten va a querer ir. Siempre quiero ir, aunque sean amistosos, clasificatorias, lo que sea", concluyó.