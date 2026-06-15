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Monitorean volcán Nevados de Chillán tras registrar emisiones de material piroclástico

El complejo volcánico presentó dos eventos durante la mañana de este lunes. Senapred mantiene coordinaciones preventivas en Pinto, Coihueco y San Fabián.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la Región de Ñuble, se mantiene bajo monitoreo luego de que durante la mañana de este lunes se registraran dos emisiones de material piroclástico en sus inmediaciones.

De acuerdo con información del Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el macizo mantiene la alerta técnica en nivel Verde, condición que no implica una erupción inminente, pero sí vigilancia permanente por actividad superficial.

Dos emisiones fueron registradas durante la mañana

Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica emitido a las 08:20 horas, las estaciones de monitoreo instaladas cerca del complejo detectaron dos eventos durante la jornada. El primero ocurrió a las 07:20 horas y generó una columna de 120 metros, con dispersión hacia el sureste.

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Ese episodio estuvo asociado a un tremor con desplazamiento reducido de 2 cm². Más tarde, a las 07:55 horas, se registró una segunda emisión, esta vez con una columna de 80 metros, también con dirección sureste y asociada a un evento de largo periodo de 1 cm².

La condición de alerta Verde considera que el volcán puede encontrarse en un estado base de reposo o quietud, aunque también puede presentar actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones cercanas al centro de emisión. En ese escenario, una eventual erupción podría desarrollarse en un periodo de meses o años.

Desde el organismo técnico se informó que Sernageomin continuará con la vigilancia permanente del volcán, mientras que la Dirección Regional de Senapred mantendrá coordinaciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Las comunas consideradas en este monitoreo son Pinto, Coihueco y San Fabián, donde las autoridades buscarán alertar oportunamente ante cualquier cambio en la condición volcánica.

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