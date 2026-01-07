¿Contacto cero o mantener la comunicación? Esto hay que hacer tras terminar una relación amorosa, según experta

Por uno u otro motivo, en algunas ocasiones el amor no es para siempre, por lo que aquellas parejas que mantenían un vínculo amoroso deciden terminarlo.

Cuando esto sucede es común que alguna de las partes, o ambas, no tengan claridad de cómo superar el final de la relación.

Es por ello, que a veces se suelen tomar una serie de medidas para poder cerrar este capítulo de sus vidas.

Sin embargo, para lograr sobreponerse al término, muchos no saben si es mejor cortar de raíz la comunicación con la otra parte o mantener el contacto.

¿Hablar o no hablar?

En conversación con ADN.cl, la psicóloga de la Clínica Talus, Patricia Catalán, explicó que “el contacto cero te puede facilitar en no caer en manipulaciones, en no generar dependencias, en no dar como esperanzas si realmente la relación ya no tiene vuelta. Permite de alguna manera tomar una sana distancia, poner límites”.

“En general, dar espacio al contacto cero permite en el fondo, sobre todo, calmar cuando las relaciones han sido tóxicas o cuando de alguna manera necesitas superar lo vivido”, agregó la especialista.

De tal forma, el contacto cero es también “un espacio también de auto respeto y respeto al otro”, enfatizó la Catalán.

No obstante, la experta señaló que su hay cosas en común a la que ambas partes deben referirse, hay que “hablar exclusivamente de ello y no de nuestra relación nuevamente. En ese sentido, hay que aprender a separar las cosas”, concluyó la psicóloga.