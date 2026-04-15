Comienza a regir la Alerta Sanitaria Oncológica en Chile: de qué trata y a quiénes beneficia

Tras la toma de razón de la Contraloría General de la República, este miércoles fue publicado en el Diario Oficial el decreto que establece la Alerta Sanitaria Oncológica en todo Chile.

La medida busca agilizar la atención de 33 mil pacientes que actualmente se encuentran a la espera de un diagnóstico o tratamiento para el cáncer.

Esta herramienta administrativa otorga facultades excepcionales al Ministerio de Salud (Minsal) para gestionar recursos de manera urgente, incluyendo la contratación de personal bajo el código sanitario.

También se considera la adquisición inmediata de equipamiento, bienes y servicios, y la coordinación en la distribución e importación de productos farmacéuticos esenciales.

La ministra de la cartera, May Chomali, subrayó que el objetivo central es saldar la deuda del sistema con quienes no han recibido una respuesta oportuna.

Desde el Minsal apuntan a que “todos los pacientes oncológicos que tienen garantías retrasadas o están esperando una consulta o cirugía oncológica sean contactados e inicien sus etapas ya sea de diagnóstico y/o de tratamiento según sea el caso”.

Asimismo, la autoridad enfatizó el compromiso ético detrás de la resolución: “Esta alerta sanitaria no es solo una medida administrativa. Es un acto de responsabilidad. Quiero decir con absoluta claridad que el Estado no debe llegar tarde, porque hacerlo es perder la confianza de las personas”.

El decreto establece un plazo de 10 días hábiles para la presentación del Plan Operativo Nacional de Resolución de listas de espera oncológica No Ges y Ges de oportunidad oncológica Ges retrasada, el cual detallará la hoja de ruta técnica para procesar los casos pendientes.

La Alerta Sanitaria Oncológica tendrá vigencia inicial hasta el 30 de septiembre de este año, aunque el documento estipula que podrá ser prorrogada si las condiciones sanitarias así lo requieren.