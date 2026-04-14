No es solamente la TV: estos son los electrodomésticos clave que más gastan energía si no se desenchufan

Según se dio a conocer, las cuentas de la luz registrarán una nueva alza a partir del próximo 1 de julio en Chile.

Ante ello, es que muchas personas ya piensan en cómo reducir el consumo en sus hogares, para así no pagar de más en las cuentas de la luz durante los próximos meses.

En ese contexto, un experto dio a conocer cuáles son los electrodomésticos del hogar que más consumen energía si se mantienen enchufados.

¿Cuáles son?

El subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Manuel Morales, en diálogo con ADN.cl, explicó que “no siempre el problema es el artefacto más grande, sino el que queda conectado las 24 horas del día”.

En ese sentido, indicó que los electrodomésticos que aportan más consumo “fantasma” son:

Microondas

Decodificadores de TV

Consolas

Equipos de audio

Impresoras

Cafeteras automáticas

Cargadores

“Un televisor moderno en espera puede consumir poco, pero si lo sumamos a varios equipos conectados todo el día, el gasto acumulado sí se vuelve relevante“, detalló el especialista.

Morales recomienda: “Desenchufar o usar alargadores con interruptor en centros de entretenimiento, escritorios y cocina. No se trata de desconectar el refrigerador, por supuesto, sino de atacar esos consumos pequeños que están presentes todo el año y que muchas veces nadie ve en la boleta".