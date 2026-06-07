Este fin de semana, Eva Gómez celebró un momento muy especial: el cumpleaños de su hija menor, Triana Morales, a quien le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

A través de su cuenta personal, la comunicadora compartió una serie de fotografías que recopilan distintos momentos junto a la joven, evidenciando la cercana relación que mantienen.

“¡Feliz cumpleaños mi Triana hermosa! ¡Gracias por tanto! Por ser mi alegría, mi compañera, mi maestra, mi metralleta de risas y mi niña grande… ¡Estoy tan tan orgullosa de ti!”, escribió.

“Eres divertida, inteligente, valiente, sagaz, rápida, generosa, amiga de tus amig@s, comprometida y, por sobre todas las cosas, única y un tremendo ser humano”, agregó.

“Si me dieran la posibilidad de elegir a mi hija, te buscaría y te elegiría a ti sin ninguna duda una y un millón de veces”, cerró la española

Triana Morales es la hija menor de Eva Gómez y nació fruto de la relación que la comunicadora mantuvo con Pablo Morales, quien fue su pareja durante diez años.