;

FOTOS. “Si me dieran la posibilidad de elegir a mi hija, te buscaría y te elegiría a ti sin ninguna duda”

Eva Gómez le dedicó una emotiva publicación en Instagram a su hija menor con motivo de su cumpleaños.

Nicolás Lara Córdova

“Si me dieran la posibilidad de elegir a mi hija, te buscaría y te elegiría a ti sin ninguna duda”

Este fin de semana, Eva Gómez celebró un momento muy especial: el cumpleaños de su hija menor, Triana Morales, a quien le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

A través de su cuenta personal, la comunicadora compartió una serie de fotografías que recopilan distintos momentos junto a la joven, evidenciando la cercana relación que mantienen.

Revisa también:

ADN

“¡Feliz cumpleaños mi Triana hermosa! ¡Gracias por tanto! Por ser mi alegría, mi compañera, mi maestra, mi metralleta de risas y mi niña grande… ¡Estoy tan tan orgullosa de ti!”, escribió.

“Eres divertida, inteligente, valiente, sagaz, rápida, generosa, amiga de tus amig@s, comprometida y, por sobre todas las cosas, única y un tremendo ser humano”, agregó.

Si me dieran la posibilidad de elegir a mi hija, te buscaría y te elegiría a ti sin ninguna duda una y un millón de veces”, cerró la española

Triana Morales es la hija menor de Eva Gómez y nació fruto de la relación que la comunicadora mantuvo con Pablo Morales, quien fue su pareja durante diez años.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad