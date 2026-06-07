Temblor se percibe en el norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Un nuevo movimiento telúrico se percibió este domingo en el país.
Durante la tarde de este domingo 7 de junio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.
Según información entregada por Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7 grados.
En tanto, su epicentro se ubicó a 57 kilómetros al noroeste de Chañaral, región de Atacama.
El sismo tuvo lugar a eso de las 16:00 horas y también se percibió en localidades como Copiapó, Caldera y Diego de Almagro.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.