PREVIA. Colo Colo visita a Huachipato por la Copa de la Liga: cuándo juegan y quién transmite en vivo y por TV
El elenco albo cierra la fase de grupos en Talcahuano, duelo que será transmisión de ADN Deportes.
Este domingo, en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga, será el turno de Colo Colo para saltar a la cancha.
Los albos enfrentan en condición de visitante a un Huachipato ya eliminado del torneo.
De hecho, el “Cacique” podría tener aquel mismo estatus en la cancha de Talchuano en el caso de que Coquimbo Unido derrote este viernes a Deportes Concepción.
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¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs. Colo Colo por la Copa de la Liga?
El partido entre acereros y albos, válido por la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, se juega este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.
¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Huachipato y Colo Colo?
El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.
Domingo 7 de junio
- 15:00 horas | Huachipato vs. Colo Colo | Estadio Huachipato
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