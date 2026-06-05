Colo Colo visita a Huachipato por la Copa de la Liga: cuándo juegan y quién transmite en vivo y por TV / Hans Scott

Este domingo, en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga, será el turno de Colo Colo para saltar a la cancha.

Los albos enfrentan en condición de visitante a un Huachipato ya eliminado del torneo.

De hecho, el “Cacique” podría tener aquel mismo estatus en la cancha de Talchuano en el caso de que Coquimbo Unido derrote este viernes a Deportes Concepción.

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs. Colo Colo por la Copa de la Liga?

El partido entre acereros y albos, válido por la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, se juega este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Huachipato y Colo Colo?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.

Domingo 7 de junio