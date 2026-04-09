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VIDEO. Funcionario PDI repele asalto en su contra dando muerte a uno de los delincuentes en Pedro Aguirre Cerda

El policía abatió a un antisocial y pudo retener a parte del resto de la banda.

José Campillay

Funcionario PDI repele asalto en su contra dando muerte a uno de los delincuentes en Pedro Aguirre Cerda

Durante la jornada de este jueves 9 de abril se vivió un nuevo episodio de delincuencia en la Región Metropolitana, aunque con un giro particular que resultó con un delincuente muerto.

El hecho ocurrió en Avenida Central con Los Pioneros en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo de seis antisociales abordó a una pareja que se transportaba en un vehículo particular.

Los ladrones, que se transportaban en dos vehículos, venían siguiendo a las víctimas desde la comuna de Cerrillos, donde retiraron $18 millones de pesos en efectivo.

Aprovechando una parada que hicieron en un negocio, los atacantes se bajaron de sus autos y comenzaron a intimidar a un hombre con la intención de robarle el dinero.

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Sin embargo, se trataba de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que portaba su arma de servicio -pero no se encontraba en función-, quien actuó en defensa propia y abrió fuego contra los agresores.

Mientras algunos dañaban el vehículo para evitar la huída, otros fueron directamente donde el afectado, quien en el forcejeo abatió a uno de la banda ocasionándole la muerte.

Entre los gritos y desesperación de los propios delincuentes, mientras el herido fatalmente estaba tendido en el suelo, el policía procedió a neutralizar a algunos de los demás.

Con pistola en mano, redujo a tres de los seis ladrones, uno de ellos con consecuencia fatales, mientras los demás escaparon dejando a sus compañeros solos e intentando dar explicaciones de forma desesperada y lamentándose al borde del llanto.

Con el pasar de las horas se reportó que el resto del grupo, que pudo sustraer un monto de dinero, fue interceptado por personal de Carabineros, siendo detenidos. Ahora el procedimiento continúa bajo manos de la justicia.

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