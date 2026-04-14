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FMI mejora proyección para Chile a 2,4% en 2026 y marca primer diagnóstico tras llegada de Kast

El organismo elevó sus expectativas en su primer informe, aunque advierte riesgos por el precio del petróleo y la inflación importada.

Nelson Quiroz

Chilean money, pesos, Lying on the table

Chilean money, pesos, Lying on the table / Andrzej Rostek

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus perspectivas para la economía chilena y proyectó un crecimiento del 2,4% para 2026, lo que implica una mejora respecto al 2,0% estimado previamente.

Se trata del primer informe del organismo tras la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda.

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De acuerdo con el reporte “Perspectivas Económicas Mundiales” (WEO), el país también registraría una expansión del 2,6% en 2027, consolidando un escenario de crecimiento moderado en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y alzas en los precios de la energía.

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En materia de inflación, el organismo prevé que el índice alcance un 2,9% durante este año y suba a 3,3% en 2027. En tanto, el desempleo se ubicaría en 8,1% en 2026, con una leve mejora hacia el 7,6% el próximo año.

El ajuste al alza del FMI contrasta con la visión más cauta del Banco Central de Chile, que recientemente redujo su rango de crecimiento para este año a entre 1,5% y 2,5%, argumentando efectos externos como el encarecimiento del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente.

Pese al mayor optimismo del organismo internacional, el escenario sigue marcado por riesgos. Entre ellos, destacan la volatilidad de los mercados energéticos, la inflación importada y la dependencia del precio del cobre, principal exportación del país.

El informe también se conoce en momentos en que el Gobierno prepara un paquete de medidas económicas, que incluiría rebajas tributarias para empresas y cambios en impuestos al capital, iniciativas que deberán ser discutidas en un Congreso donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.

En 2025, la economía chilena creció un 2,5%, mientras la inflación cerró en 3,5%, en un contexto de déficit fiscal que alcanzó su nivel más alto en dos décadas.

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