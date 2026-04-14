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¿Sube tu plan de Isapre? Revisa si serás parte del reajuste de 3,5% y una fecha límite para tomar decisiones

El panorama varía dependiendo de la institución en la que se encuentre el afiliado.

José Campillay

¿Sube tu plan de Isapre? Revisa si serás parte del reajuste de 3,5% y una fecha límite para tomar decisiones

El sistema de salud privado se prepara para un nuevo proceso de reajuste, concretando un alza en los planes de miles de clientes para este 2026.

En rigor, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) tendrá un aumento de 3,5%, una cifra que ha sido calificada como “moderada” o “light” en comparación con proyecciones anteriores.

Sin embargo, este porcentaje no afectará a todos los cotizantes por igual y tiene una fecha límite para quienes deseen evitar el cobro.

La contención en el ajuste de este año tiene una explicación técnica relacionada directamente al Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

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Aunque las prestaciones médicas registraron un aumento del 9,1%, este incremento fue compensado por una caída del 11,6% en el gasto de licencias médicas.

Este fenómeno es consecuencia directa de la mayor fiscalización tras el escándalo de licencias irregulares detectado por la Contraloría el año pasado.

Según explica Matías Stäger, cofundador de la plataforma Qué Plan, este escenario generó un efecto disuasivo que se mantuvo durante 2025 y que marcará la tendencia de este año.

“Si bien el reajuste es más moderado que en años anteriores, esto no significa que los cotizantes deban aceptarlo pasivamente. Para muchos, sigue representando un aumento innecesario si no exploran sus opciones”, comentó.

¿Qué Isapres subirán sus precios?

El panorama varía dependiendo de la institución en la que se encuentre el afiliado. El desglose del comportamiento de las Isapres para este periodo es el siguiente:

  • Aplicarán el tope máximo (3,5%): Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca.
  • Sin variaciones (0%): Consalud, Nueva Masvida y Fundación Banco Estado.
  • Otras instituciones: Aplicarán reajustes en proporciones menores al tope legal.

Para los cotizantes, el reloj ya está corriendo. Tras recibir la notificación de alza (la cual debió ser enviada a más tardar el 31 de marzo), se abre una ventana legal que cierra el 31 de mayo de 2026.

Este periodo es una “ventana especial” que otorga beneficios de movilidad a los usuarios. Durante estos meses, los afiliados pueden:

  • Cambiar a otro plan dentro de su misma Isapre.
  • Migrar a otra institución de salud.
  • Aceptar el reajuste propuesto.

Lo relevante de actuar antes del cierre de mayo es que el trámite se puede realizar sin la obligación de cumplir el año mínimo de permanencia y, en la mayoría de las prestaciones, sin enfrentar nuevos periodos de carencia.

“Esta es una oportunidad real para defender el bolsillo. En muchos casos existen alternativas equivalentes o incluso más convenientes en precio y cobertura", aseguró Stäger.

“Recomendamos revisar con atención la notificación recibida y comparar opciones antes de junio, cuando entre en vigencia el nuevo precio”, concluye.

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