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Estuvo en Chile hace semanas: cantante es hospitalizada en México tras picadura de araña venenosa

La artista debió ser internada en un centro asistencial tras el ataque del animal.

Nelson Quiroz

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Preocupación generó en redes sociales la hospitalización de Taylor Momsen, quien hace solo semanas estuvo en Chile y hoy enfrenta un complejo episodio de salud en México tras la picadura de una araña venenosa.

La artista, recordada por su papel en Gossip Girl y actual líder de The Pretty Reckless, reveló a través de sus redes sociales que debió ser internada de urgencia luego de que su sistema inmune reaccionara de forma adversa a la mordedura.

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GETTY IMAGES / Mauricio Santana

Hospital hoy, show mañana”, escribió la cantante junto a una imagen donde se aprecia su pierna inflamada y con evidentes signos de infección. En el mismo mensaje, advirtió con su estilo directo: “Las arañas venenosas no son buenas”.

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El incidente ocurrió en medio de la gira internacional que comparte con AC/DC, con quienes se presentó recientemente en Chile en marzo, abriendo sus conciertos en el Parque Estadio Nacional. Durante su estadía en el país, incluso compartió registros recorriendo sectores de Santiago.

Horas más tarde, Momsen entregó una actualización desde el centro asistencial, donde agradeció al equipo médico y dio señales de tranquilidad sobre su estado. Aunque no se han entregado detalles clínicos específicos, todo indica que la atención oportuna permitió estabilizarla.

El episodio recordó otro inusual incidente en su carrera: en 2024, fue mordida por un murciélago en pleno concierto en España, lo que obligó a someterse a tratamiento contra la rabia.

Pese al susto, la propia artista dejó entrever que buscará continuar con su agenda, reforzando la idea de que su estado evoluciona favorablemente.

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