BIGBANG en Coachella 2026, semana 2: cuándo, dónde y a qué hora ver en Chile a los “Reyes del K-pop”

Tras su exitoso show del pasado domingo, BIGBANG volverá a presentarse en Coachella 2026 durante el segundo fin de semana del festival, siendo este uno de los más esperados por los fanáticos del K-pop.

La organización ya liberó la programación oficial de la semana 2, que se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril en Indio, California, y el grupo surcoreano aparece agendado para la jornada de cierre.

Según el horario publicado para el domingo 19, BIGBANG actuará a las 10:30 p.m. en el escenario Outdoor Theatre, una franja estelar dentro del último día del evento.

Para Chile continental, que desde el 5 de abril volvió al horario estándar UTC-4, eso equivale a la 1:30 de la madrugada del lunes 20 de abril, por lo que los seguidores locales deberán trasnochar para ver la presentación en vivo.

Cómo ver en Chile el show de BIGBANG en Coachella 2026

La transmisión oficial del festival volverá a realizarse a través de YouTube. En su sitio, Coachella destacó que habrá 7 escenarios que serán transmitidos en vivo, lo que permitirá seguir distintas presentaciones en paralelo, incluyendo la del Outdoor Theatre, donde está programado BIGBANG.

Junto con eso, la organización informó que su aplicación oficial de livestream permite revisar la programación sincronizada con la zona horaria de cada usuario, fijar recordatorios y acceder a repeticiones.

Esa herramienta puede ser especialmente útil para el público chileno, considerando que el show del grupo comenzará ya entrada la madrugada del lunes.

La actuación de BIGBANG quedó instalada como uno de los grandes focos del cierre del festival, en una jornada que también tendrá a Karol G como headliner principal del Coachella Stage.

Así, la noche del domingo concentrará dos de los nombres más potentes del cartel y volverá a poner al grupo surcoreano en el centro de la conversación global del pop asiático.