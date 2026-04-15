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“Estamos haciendo cosas”: ministra Steinert y subsecretario Jouannet justifican ausencia tras fallida comisión por Carabineros

La inasistencia de las autoridades generó cuestionamientos en el Congreso por falta de coordinación.

Javiera Rivera

Ministra Steinert y subsecretario Jouannet justifican ausencia tras fallida comisión por Carabineros

Ministra Steinert y subsecretario Jouannet justifican ausencia tras fallida comisión por Carabineros

La fallida sesión de la comisión de Hacienda del Senado, que debía avanzar en el proyecto de modernización de Carabineros, generó una fuerte polémica tras la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario Andrés Jouannet.

La inasistencia de ambas autoridades impidió abordar la iniciativa, lo que provocó cuestionamientos transversales en el Congreso.

Tras las críticas, la ministra Steinert explicó que no pudo asistir debido a que participaba en una actividad junto al Presidente y al director de la PDI, Eduardo Cerna. “Hay cosas que afinar en cuanto a las agendas”, señaló, asegurando que entregó las excusas correspondientes.

Por su parte, Jouannet indicó que se encontraba en una reunión previamente agendada en la Subsecretaría del Interior sobre materias reservadas. “Estamos haciendo cosas”, afirmó, agregando que acepta las críticas, pero no las descalificaciones.

Críticas desde oficialismo y oposición

La ausencia generó molestia tanto en la oposición como en el oficialismo. La senadora Daniella Cicardini calificó la situación como “lamentable” y “una falta de respeto” hacia la comisión y hacia Carabineros.

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En tanto, el senador Rodolfo Carter, cercano al oficialismo, tildó el hecho de “impresentable” y apuntó a problemas de coordinación dentro del Ejecutivo.

Debate por la reforma

El episodio se produce en medio de la discusión sobre la modernización de Carabineros, un tema sensible marcado por la falta de personal y la necesidad de fortalecer la institución.

La fallida sesión dejó en evidencia tensiones políticas y dificultades de coordinación, en un proyecto clave para la agenda de seguridad del Gobierno.

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