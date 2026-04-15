25 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Ignacio Urrutia da su palabra durante la sesión en sala del senado por medidas transitorias para contener el precio del kerosene domestico. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Este miércoles, en el marco de la discusión en la Cámara Alta que terminó con la aprobación del proyecto para instalar un monumento al expresidente Sebastián Piñera, el senador del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, cuestionó duramente la figura del exmandatario Salvador Allende.

En su intervención el parlamentario sostuvo que en “la Plaza de la Constitución sí tenemos una estatua de Salvador Allende quien sí violó los derechos humanos”, agregando que “el que debía estar ahí es mi capitán general presidente Chile Augusto Pinochet Ugarte”.

Pese a su exposición, Urrutia confirmó su respaldo a la iniciativa para construir una estatua en honor a Sebastián Piñera, señalando que “fue un presidente que cumplió dos mandatos con alternancia y por lo tanto se merece tener un reconocimiento”.