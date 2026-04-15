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Dato que alarma: Gobierno revela que durante 2025 se registraron 40 hechos de violencia al día en colegios

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto “Escuelas Protegidas”, una de las apuestas del Gobierno para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales.

La iniciativa avanzó con 10 votos a favor y 3 en contra, quedó con urgencia de discusión inmediata y ahora pasará a su revisión en particular, con la intención de que pueda seguir su trámite durante la próxima semana.

Durante la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la necesidad de acelerar la tramitación y sostuvo que el fenómeno ya alcanzó niveles preocupantes.

En esa línea, la secretaria de Estado afirmó que “el año pasado, considerando delitos asociados a porte de armas, drogas y amenazas, al día se produjeron en promedio 40 hechos en establecimientos educativos”.

Luego agregó que “este es un problema real” y que el deber del Ejecutivo y del Parlamento es entregar herramientas para impedir que estos episodios escalen a hechos más graves, como el ocurrido en Calama.

Qué propone el proyecto y por qué abrió un debate político urgente

La propuesta impulsada por el Ejecutivo contempla medidas como la revisión de mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos, el fortalecimiento de la autoridad docente, la prohibición de capuchas u otros accesorios que impidan identificar a los alumnos, y la incorporación de una agravante penal para los delitos cometidos dentro de recintos educacionales.

Además, plantea reordenar el sistema de denuncias y priorizar la resolución temprana de conflictos en las comunidades escolares.

Pese al respaldo mayoritario, la votación no estuvo exenta de reparos. Según informó La Tercera, los votos en contra correspondieron a los diputados Juan Santana, Emilia Schneider y Daniela Serrano, quienes cuestionaron la eficacia de algunas medidas si no van acompañadas de apoyo psicosocial y una discusión más robusta en materia de políticas públicas.

Aun así, Arzola insistió en que el Gobierno está abierto a perfeccionar el texto y aseguró: “Tenemos la mejor disposición a mejorar este proyecto”.

El avance de “Escuelas Protegidas” se da, además, en un clima de alta presión política tras una seguidilla de hechos de violencia en espacios educativos.

En los últimos días, el propio Presidente José Antonio Kast pidió aprobar la iniciativa “sin un doble estándar”, mientras desde el Ejecutivo también han dejado abierta la opción de ampliar parte de estas medidas hacia la educación superior.