El Festival de Viña del Mar 2026 vivió una de sus noches más históricas con el debut de NMIXX, grupo femenino de k-pop que no solo cumplió las expectativas, sino que terminó por conquistar por completo al “Monstruo”.

Con una puesta en escena de alto nivel, coreografías precisas y una conexión evidente con el público, la agrupación surcoreana selló una presentación que ya quedó registrada entre los hitos del certamen.

Desde el inicio, el show destacó por su despliegue técnico y vocal, confirmando por qué NMIXX es uno de los nombres más relevantes del género a nivel global. La respuesta del público fue inmediata, quienes se quedaron hasta altas horas de la noche, transformando la Quinta Vergara en un coro constante de gritos, aplausos y fan chants que acompañaron cada canción.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la colaboración con Kid Vodoo, cruce artístico que sorprendió a muchos. A eso se sumó el español fluido de varias de las integrantes, gesto que generó cercanía y fue destacado por la audiencia como una muestra de respeto y conexión con Chile.

Un show lleno de gestos que marcaron la noche

El vínculo con el público se reforzó con detalles emotivos. Durante la presentación, fans le entregaron una bandera chilena al grupo, que fue alzada con orgullo en el escenario, provocando una ovación transversal. Además, uno de los instantes más comentados ocurrió cuando el público le cantó “Cumpleaños feliz” en coreano a Haewon, líder del grupo, quien respondió visiblemente emocionada.

El impacto del debut de NMIXX va más allá de una sola presentación. La positiva recepción del k-pop en Viña 2026 instala un precedente concreto para futuras ediciones del festival y para la industria musical en Chile, abriendo la puerta a que otros grupos del género consideren al país como una plaza relevante en Latinoamérica.

En un certamen históricamente dominado por el pop latino, la balada y el rock, la irrupción del k-pop marca un punto de inflexión y confirma que las nuevas generaciones están redefiniendo los gustos musicales del público chileno.

¿Te gustaría que el Festival de Viña siga incorporando más artistas de k-pop y nuevos géneros en sus próximas ediciones?