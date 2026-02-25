;

VIDEO. NMIXX hace historia en el Festival de Viña 2026: el k-pop conquista la Quinta Vergara

El debut de la agrupación surcoreana marcó un hito para el k-pop, con un show ovacionado e incluso una colaboración que sorprendió a muchos.

Juan Castillo

Festival de Viña del Mar

Festival de Viña del Mar

El Festival de Viña del Mar 2026 vivió una de sus noches más históricas con el debut de NMIXX, grupo femenino de k-pop que no solo cumplió las expectativas, sino que terminó por conquistar por completo al “Monstruo”.

Con una puesta en escena de alto nivel, coreografías precisas y una conexión evidente con el público, la agrupación surcoreana selló una presentación que ya quedó registrada entre los hitos del certamen.

Desde el inicio, el show destacó por su despliegue técnico y vocal, confirmando por qué NMIXX es uno de los nombres más relevantes del género a nivel global. La respuesta del público fue inmediata, quienes se quedaron hasta altas horas de la noche, transformando la Quinta Vergara en un coro constante de gritos, aplausos y fan chants que acompañaron cada canción.

Revisa también:

ADN

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la colaboración con Kid Vodoo, cruce artístico que sorprendió a muchos. A eso se sumó el español fluido de varias de las integrantes, gesto que generó cercanía y fue destacado por la audiencia como una muestra de respeto y conexión con Chile.

Un show lleno de gestos que marcaron la noche

El vínculo con el público se reforzó con detalles emotivos. Durante la presentación, fans le entregaron una bandera chilena al grupo, que fue alzada con orgullo en el escenario, provocando una ovación transversal. Además, uno de los instantes más comentados ocurrió cuando el público le cantó “Cumpleaños feliz” en coreano a Haewon, líder del grupo, quien respondió visiblemente emocionada.

El impacto del debut de NMIXX va más allá de una sola presentación. La positiva recepción del k-pop en Viña 2026 instala un precedente concreto para futuras ediciones del festival y para la industria musical en Chile, abriendo la puerta a que otros grupos del género consideren al país como una plaza relevante en Latinoamérica.

En un certamen históricamente dominado por el pop latino, la balada y el rock, la irrupción del k-pop marca un punto de inflexión y confirma que las nuevas generaciones están redefiniendo los gustos musicales del público chileno.

¿Te gustaría que el Festival de Viña siga incorporando más artistas de k-pop y nuevos géneros en sus próximas ediciones?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad