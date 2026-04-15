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VIDEO. Anne Hathaway sorprende con potente mensaje sobre la libertad de expresión en Chile: “Sé que pagaron un precio muy alto”

En medio de la promoción de su nueva película, la actriz recordó las graves vulneraciones ocurridas durante la dictadura militar.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Robert Smith

La actriz ganadora de un Oscar, Anne Hathaway, se refirió a Chile y a la lucha por la libertad de expresión durante la dictadura militar, en el marco de la promoción de su nueva película “El Diablo viste a la moda 2″.

Sus declaraciones se dieron en una entrevista con Meganoticias, donde fue consultada por el rol de su personaje Andy Sachs, periodista en la historia. “En tiempos en los que la libertad de expresión no está garantizada, ¿qué mensaje nos puedes dar?”, se le preguntó.

A lo que la estadounidense respondió: “Debo tener en consideración que estoy hablando con una periodista de Chile para saber cómo terriblemente la libertad de expresión fue vulnerada en su país y las causas de eso”.

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“Debe respetarse”

“No quiero decir a la ligera ‘sí, sigan hablando’, porque sé que muchas personas en Chile pagaron un precio demasiado alto por luchar por el derecho a la libertad de expresión”, añadió.

En esa línea, Anne Hathaway comentó que cree que es importante recordar que la libertad de expresión es un derecho y que “es algo que debe respetarse”.

“Debemos aferrarnos con fuerza a mantenernos unidos y tener claro en qué lugar de la historia quieres estar, y hacer todo lo que puedan; hablen lo más fuerte que puedan mientras sea seguro”, concluyó.

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