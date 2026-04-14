FOTO. Streamer chilena acusa aterrador episodio en México: “Entró a mi casa y me amenazó”

Javiera Paz, más conocida como Caprimint, informó a través de X una desagradable situación.

Nicolás Lara Córdova

En la noche de este martes una conocida streamer chilena dio a conocer una grave situación que vivió en su hogar en México.

Javiera Paz, más conocida como Caprimint, utilizó su cuenta de X para dar a conocer la pesadilla que vivió en su casa: un hombre drogado entró a la fuerza a su residencia.

ADN

“Hoy pasó algo grave, un tipo totalmente drogado destrozó mi puerta, entró a mi casa y me amenazó”, comenzó relatando.

“Pedí ayuda al guardia del edificio y me encerré en mi cuarto. Fueron unos momentos de terror y pues entenderán que no me encuentro muy bien, el tipo es vecino mío”, agregó Caprimint.

Según el relato de la creadora de contenidos, el individuo ingresó a la fuerza a su casa a las 13:00 horas de México. ‘Capri’ comentó que ya denunció ante fiscalía la situación.

“No tengo puerta prácticamente (no cierra) y no puedo repararla hasta mañana porque en algún momento llegarán los peritos y criminología a ver la escena”, cerró la chilena.

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad