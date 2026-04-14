FOTO. Streamer chilena acusa aterrador episodio en México: “Entró a mi casa y me amenazó”
Javiera Paz, más conocida como Caprimint, informó a través de X una desagradable situación.
En la noche de este martes una conocida streamer chilena dio a conocer una grave situación que vivió en su hogar en México.
Javiera Paz, más conocida como Caprimint, utilizó su cuenta de X para dar a conocer la pesadilla que vivió en su casa: un hombre drogado entró a la fuerza a su residencia.
“Hoy pasó algo grave, un tipo totalmente drogado destrozó mi puerta, entró a mi casa y me amenazó”, comenzó relatando.
“Pedí ayuda al guardia del edificio y me encerré en mi cuarto. Fueron unos momentos de terror y pues entenderán que no me encuentro muy bien, el tipo es vecino mío”, agregó Caprimint.
Según el relato de la creadora de contenidos, el individuo ingresó a la fuerza a su casa a las 13:00 horas de México. ‘Capri’ comentó que ya denunció ante fiscalía la situación.
“No tengo puerta prácticamente (no cierra) y no puedo repararla hasta mañana porque en algún momento llegarán los peritos y criminología a ver la escena”, cerró la chilena.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.