“¡Azúcar!”: Celia Cruz hace historia y lleva a Latinoamérica al Salón de la Fama del Rock & Roll

La música latina alcanza un nuevo hito global. Celia Cruz, una de las voces más influyentes de la historia, será incorporada de manera póstuma al Salón de la Fama del Rock & Roll, según confirmó la institución con sede en Cleveland.

La artista cubana forma parte de una destacada lista de 18 nuevos miembros que incluye a figuras de distintos géneros y generaciones.

Entre los nombres más reconocidos figuran Phil Collins, Oasis, Iron Maiden, Billy Idol, Sade y Queen Latifah, consolidando una selección diversa que cruza desde el rock hasta el hip-hop.

La ceremonia oficial de incorporación se realizará el próximo 14 de noviembre, en un evento que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la industria musical.

Reconocimiento histórico y homenajes póstumos

El listado también destaca por sus múltiples reconocimientos póstumos. Junto a Celia Cruz, serán homenajeados artistas como Fela Kuti, Gram Parsons y Luther Vandross, ampliando el legado de músicos que marcaron distintas épocas. Este reconocimiento se otorga a quienes han dejado una huella significativa en la música, con la condición de que su primer lanzamiento haya sido hace al menos 25 años.

En el caso de Phil Collins, este ingreso tiene un valor especial. El artista ya había sido incorporado en 2010 como parte de Genesis, pero ahora recibe el reconocimiento por su exitosa carrera como solista, consolidando su impacto en la música global.

Más allá del reconocimiento individual, la incorporación de Celia Cruz marca un hito para la música latinoamericana: valida su impacto global en una institución históricamente dominada por artistas anglosajones, amplía la definición del rock hacia otros géneros como la salsa y posiciona a la artista como un símbolo cultural que trasciende la música, representando identidad, migración y el rol de la mujer latina en la industria.

De esta forma, Celia Cruz se suma a Carlos Santana, Gloria Estefan, Selena, y otros artistas latinos en sumarse a este reconocimiento.

El Salón de la Fama continúa así ampliando su alcance más allá del rock tradicional, integrando artistas de distintos estilos y culturas, en una señal clara de la evolución de la industria. En la edición anterior, nombres como Bad Company, The White Stripes y Outkast ya habían marcado esa apertura.