La Sinfónica Nacional trae la fuerza de la percusión en un recorrido desde lo contemporáneo al romanticismo / PATRICIO MELO_

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta “Resonancias románticas”, concierto que conecta los sonidos contemporáneos con el repertorio romántico, el que contará con funciones el viernes 17 y sábado 18 de abril a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa será dirigido por el maestro chileno José Luis Domínguez, reuniendo obras del propio director, del compositor estadounidense James Oliverio y del alemán Johannes Brahms, en un diálogo que cruza lenguajes, épocas y sonoridades.

La cita musical abrirá con The Temple, de Domínguez, partitura de carácter evocador que funciona como una antesala sonora para el despliegue que marcará el resto del programa.

“Esta será la primera vez que escuchamos en Chile esta obra de José Luis Domínguez, que ya fuera estrenada previamente en Estados Unidos el año 2021. Es un estreno que representa un momento anhelado para el CEAC, por cuanto es un doble debut: del director en la Gran Sala Sinfónica Nacional y de su obra en Chile”, señala Dominique Thomann, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.

El programa continuará con The messenger, concierto para percusión y orquesta de James Oliverio, con la participación como solista de Gerardo Salazar, percusionista de la Sinfónica Nacional. Se trata de una composición poco frecuente dentro del repertorio orquestal, no solo por su formato sino también por su riqueza tímbrica. El solista explica que es una obra interesante que “incluye muchos instrumentos atípicos a los convencionales y que de alguna manera representan distintas culturas a nivel mundial”. En ese sentido, añade que el título de la obra adquiere especial relevancia, pues en ella “se unen estas resonancias, mostrando las diversas culturas que existen en el mundo a través de la composición”.

Escrita en tres movimientos (Legend, Spark y Code), la obra plantea un alto desafío interpretativo. “Se van a encontrar con más de treinta y cinco instrumentos distintos en el escenario, donde el solista debe abordarlos y dialogar con melodías y ritmos junto a la orquesta”, señala Salazar. “Es un concierto bastante virtuoso, donde la versatilidad del intérprete es clave, tanto por la polirritmia como por la combinación de distintos instrumentos y superficies sonoras”.

Así, lo anterior representa uno de los mayores atractivos de la obra, incluyendo un extenso set que considera seis timbales sinfónicos, dos xilófonos, dos campanas tubulares, dos vasijas tibetanas, güiro, maracas, bongós, dos congas, tom de piso, bombo de batería, tres platillos, vibráfono, tres triángulos, tam tam, djembe y cuatro cencerros afinados.

El percusionista destaca también la coherencia del programa en su conjunto: “hay una sintonía muy clara en cómo se ideó el concierto. La obra de José Luis Domínguez funciona como una introducción muy ilustrativa, luego viene The messenger, y ambas comparten incluso ciertos timbres, como los crótalos cromáticos, generando resonancias que dialogan entre sí, aunque con lenguajes distintos”.

El concierto cerrará con la Sinfonía n.º 3 en fa mayor, op. 90 de Johannes Brahms, una de las obras más célebres del repertorio sinfónico. Escrita en 1883, durante un período especialmente prolífico del músico oriundo de Hamburgo, es considerada una de sus principales obras, que destaca por su riqueza musical.

La sinfonía lleva a una experiencia sonora intensa y detallada, a partir del tipo de escritura de Brahms, que combina monumentalidad y fineza, la que ha sido ampliamente valorada y que lo ha posicionado como una de las figuras esenciales de la tradición musical occidental.

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El programa contempla también el desarrollo de una masterclass de percusión por parte de Gerardo Salazar (miércoles 15 de abril de 15:00 a 17:00 hrs.), mientras que el viernes 17 a las 18:00 horas participará de “La Previa” junto al maestro Domínguez. Ambas iniciativas son gratuitas, coordinadas por el Área de Educación y Mediación del CEAC (con cupos limitados e inscripción a través de www.ceacuchile.cl/educativo/la-previa) y cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

No solo se presentará en Santiago

Tras este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se trasladará a regiones en el marco del programa “Sembrando Cultura”, iniciativa impulsada junto a Coopeuch hace ya 26 años.

Así, el jueves 23 y viernes 24 de abril se presentará en la ciudad de Rancagua, mientras que el 28 y 29 lo hará en Viña de Mar, interpretando en ambas oportunidades el programa “Chile Sinfónico”, que contempla obras de Violeta Parra, Patricio Manns y Los Jaivas, entre otros.

Las entradas para los conciertos de la temporada regular de la orquesta se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.