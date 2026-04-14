¿Vendrá Stephanie Vaquer? Lo que se sabe del regreso de WWE a Chile este 2026

El regreso de la WWE a Chile en 2026 ya comienza a generar expectativa entre los fanáticos de la lucha libre, especialmente tras confirmarse que Santiago será una de las paradas de su gira por Sudamérica.

Sin embargo, junto con el entusiasmo, surgen varias preguntas: qué tipo de evento será, qué superestrellas vendrán y si la chilena Stephanie Vaquer dirá presente en el show.

El anuncio fue realizado por el luchador Penta Zero Miedo, quien confirmó el retorno de la compañía a la región. “Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre”, señaló, agregando además que “no se lo pueden perder para que puedan ver todas las superestrellas de Monday Night Raw”, lo que da pistas sobre el tipo de roster que podría presentarse en el país.

¿Evento televisado o show en vivo? Las claves del regreso

Uno de los principales puntos que genera dudas es el formato del evento. Según lo que ha ocurrido históricamente en giras internacionales de la WWE, lo más probable es que se trate de un show en vivo tipo “WWE Live”, es decir, un espectáculo presencial no televisado, enfocado en la experiencia del público local.

Esto implica que, aunque podrían participar figuras importantes del roster de Monday Night Raw, no se trataría de un episodio transmitido en directo ni de un evento premium (PLE). Aun así, estos shows suelen incluir combates atractivos y la presencia de estrellas de primer nivel.

En ese contexto, uno de los nombres que más ilusiona es el de Stephanie Vaquer. La luchadora chilena ha ganado notoriedad internacional, por lo que su presencia en Santiago aparece como una posibilidad concreta, especialmente considerando el impacto que genera el talento local en este tipo de eventos.

A esto se suma la eventual participación de figuras como Cody Rhodes, Rhea Ripley o Seth Rollins, habituales en giras internacionales de la compañía. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de la cartelera.

Por ahora, la única certeza es que la WWE volverá a Chile tras años de ausencia, con un evento que promete convocar a miles de fanáticos y reactivar el interés por la lucha libre en el país. Los detalles sobre entradas, recinto y participantes deberían conocerse en los próximos meses.