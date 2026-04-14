;

¿Vendrá Stephanie Vaquer? Lo que se sabe del regreso de WWE a Chile este 2026

La WWE confirmó su vuelta a Santiago y crecen las dudas sobre el roster que vendrá y el tipo de evento que llegará al país.

Juan Castillo

Stephanie Vaquer

Stephanie Vaquer

El regreso de la WWE a Chile en 2026 ya comienza a generar expectativa entre los fanáticos de la lucha libre, especialmente tras confirmarse que Santiago será una de las paradas de su gira por Sudamérica.

Sin embargo, junto con el entusiasmo, surgen varias preguntas: qué tipo de evento será, qué superestrellas vendrán y si la chilena Stephanie Vaquer dirá presente en el show.

El anuncio fue realizado por el luchador Penta Zero Miedo, quien confirmó el retorno de la compañía a la región. “Por fin regresamos a Sudamérica en septiembre”, señaló, agregando además que “no se lo pueden perder para que puedan ver todas las superestrellas de Monday Night Raw”, lo que da pistas sobre el tipo de roster que podría presentarse en el país.

Revisa también:

ADN

¿Evento televisado o show en vivo? Las claves del regreso

Uno de los principales puntos que genera dudas es el formato del evento. Según lo que ha ocurrido históricamente en giras internacionales de la WWE, lo más probable es que se trate de un show en vivo tipo “WWE Live”, es decir, un espectáculo presencial no televisado, enfocado en la experiencia del público local.

Esto implica que, aunque podrían participar figuras importantes del roster de Monday Night Raw, no se trataría de un episodio transmitido en directo ni de un evento premium (PLE). Aun así, estos shows suelen incluir combates atractivos y la presencia de estrellas de primer nivel.

En ese contexto, uno de los nombres que más ilusiona es el de Stephanie Vaquer. La luchadora chilena ha ganado notoriedad internacional, por lo que su presencia en Santiago aparece como una posibilidad concreta, especialmente considerando el impacto que genera el talento local en este tipo de eventos.

A esto se suma la eventual participación de figuras como Cody Rhodes, Rhea Ripley o Seth Rollins, habituales en giras internacionales de la compañía. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de la cartelera.

Por ahora, la única certeza es que la WWE volverá a Chile tras años de ausencia, con un evento que promete convocar a miles de fanáticos y reactivar el interés por la lucha libre en el país. Los detalles sobre entradas, recinto y participantes deberían conocerse en los próximos meses.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad