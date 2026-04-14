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Trump arremete contra Meloni por Irán y la OTAN: “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”

El presidente estadounidense calificó de “inaceptable” a la mandataria italiana, luego de que esta saliera en defensa del papa León XIV.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Pool

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, en una entrevista telefónica de seis minutos con el diario italiano Corriere della Sera.

“¿(A los italianos) les gusta que su presidenta no esté haciendo nada por obtener petróleo? ¿Le gusta eso a la gente? Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, pero me equivocaba”, dijo el republicano, según consignó El País.

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Consultado sobre si ha abordado este asunto con la mandataria italiana, Trump lo negó y sostuvo: “(Meloni) no piensa que Italia deba involucrarse. Cree que Estados Unidos tiene hacer el trabajo por ella”.

“Es muy distinta a lo que pensaba”

Asimismo, el presidente estadounidense criticó que Giorgia Meloni calificara de “inaceptables” sus declaraciones sobre el papa León XIV. “Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear que pudiera hacer estallar Italia en dos minutos”.

“No quiere ayudarnos en la OTAN, no quiere ayudarnos a acabar con las armas nucleares. Es muy distinta a lo que pensaba”, concluyó.

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