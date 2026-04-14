Momentos de alta tensión vivió el periodista de Chilevisión, Julio Díaz, luego de que fuera víctima de un intento de robo mientras se preparaba para salir en vivo desde calle Beauchef, en Santiago.

Según relató en su cuenta de Instagram, los hechos ocurrieron minutos antes del despacho, cuando fue interceptado en dos ocasiones por delincuentes en motocicleta.

“Dos veces me intentaron robar los motochorros antes de salir al aire”, escribió el reportero, quien advirtió además que el sector “ya no es lugar seguro para hacer móviles”.

El comunicador reveló que logró evitar el robo gracias a la advertencia de su camarógrafo, quien le alertó a tiempo sobre la presencia de los sujetos. “De no ser por el Nacho (camarógrafo), estaría sin celular”, comentó.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron preocupación por la inseguridad y también cuestionaron lo ocurrido.

Mientras algunos destacaron la rápida reacción del equipo, otros apuntaron a la falta de resguardo en la vía pública, en un episodio que volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los equipos de prensa en terreno.