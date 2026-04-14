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VIDEO. Sacaba sus pertenencias del maletero: pasajero muere atropellado por conductor que intentó evitar encerrona en Maipú

El chofer del vehículo retrocedió para huir del asalto y terminó arrollando a la víctima.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Sacaba sus pertenencias del maletero: pasajero muere atropellado por conductor que intentó evitar encerrona en Maipú

Personal de Carabineros investiga la muerte de un hombre de 32 años, quien fue atropellado durante un intento de robo de vehículo en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas en Av. Las Torres, cuando la víctima retiraba sus pertenencias del maletero de un automóvil que habría sido solicitado por una aplicación.

En ese momento, un grupo de delincuentes llegó a bordo de un vehículo y una motocicleta para concretar una encerrona, realizando incluso disparos.

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El conductor que acompañaba a la víctima, al intentar evitar el robo, retrocedió el automóvil y la atropelló. Además, impactó la moto y luego huyó del lugar sin prestar ayuda.

Los antisociales también escaparon, dejando abandonada la motocicleta, la cual mantiene encargo por robo. Tras lo ocurrido, el afectado fue trasladado a la Clínica Bicentenario, donde murió mientras recibía atención médica.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo señaló que el conductor involucrado en el atropello “se trasladó de forma voluntaria a una unidad policial″. Asimismo, confirmó que se trataría de un cuasidelito de homicidio.

Revisa aquí el momento del atropello:

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