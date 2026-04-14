La mató y huyó en su furgón: qué se sabe del brutal crimen de adulta mayor en Quinta Normal y la detención de sospechoso

Un brutal crimen conmociona a la comuna de Quinta Normal. Una mujer de 66 años, identificada como María Leonor Valdebenito, fue encontrada sin vida en su domicilio, dando inicio a una investigación que culminó con la detención del principal sospechoso, un ciudadano haitiano capturado en la comuna de Melipilla.

El hallazgo ocurrió el pasado 1 de abril, cuando las hijas de la víctima llegaron hasta su vivienda tras no tener noticias desde el día anterior.

En el lugar, encontraron el cuerpo con claros signos de violencia. De acuerdo a los antecedentes, la mujer presentaba señales de asfixia y golpes, lo que confirmó la intervención de terceros en su muerte.

Huida, robo y captura del principal sospechoso

Las diligencias encabezadas por el OS9 de Carabineros de Chile permitieron identificar rápidamente al principal sospechoso: Víctor Thiany, quien había sido contratado por la víctima para trabajar en la venta de ropa en un persa.

Según los antecedentes recopilados, el sujeto habría huido el 31 de marzo desde el domicilio de la mujer, llevándose diversas especies y el furgón que ella utilizaba para su trabajo. Las cámaras de seguridad fueron clave en la investigación, ya que captaron el momento en que escapó tras el crimen.

Tras varios días de búsqueda, personal policial logró ubicarlo durante la tarde del lunes en Melipilla, donde se mantenía oculto en un “ruco”. La detención permitió avanzar en el esclarecimiento de un caso que generó impacto en la comunidad, especialmente por la vulnerabilidad de la víctima.

El imputado será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar su responsabilidad en el homicidio.