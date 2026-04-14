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Detienen a sospechoso por homicidio de una comerciante en Quinta Normal: adulta mayor lo habría acogido en su casa

El sujeto fue capturado tras casi dos semanas de investigación, luego de ser identificado por cámaras de seguridad saliendo del domicilio de la víctima, quien lo habría acogido en su vivienda antes del crimen.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Formalización - Audiencia - Detenido

Formalización - Audiencia - Detenido / Lukas Solis

Un ciudadano haitiano de 26 años fue detenido como principal sospechoso del homicidio de María Valdebenito, una comerciante de 66 años, crimen ocurrido a fines de marzo en la comuna de Quinta Normal.

La captura se concretó tras trece días de investigación, luego de diligencias realizadas por personal de la Sección OS9 y Carabineros de la 19ª Comisaría de Melipilla, quienes lograron dar con el paradero del imputado.

De acuerdo con los antecedentes, el sujeto habría huido tras el crimen en un camión tres cuartos, propiedad de la víctima. Además, registros de cámaras de televigilancia lo ubican saliendo del domicilio de la mujer, lo que lo posicionó como el principal sospechoso del caso.

La víctima se dedicaba a la venta de ropa usada y también confeccionaba prendas como costurera, las que comercializaba en ferias libres y en el persa Teniente Cruz, en la comuna de Pudahuel.

Según la investigación, la mujer habría acogido al detenido en su vivienda, lo que forma parte de las líneas que indaga el Ministerio Público para establecer la dinámica de los hechos. El imputado quedó a disposición de la justicia para su control de detención.

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