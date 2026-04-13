Quiroz responde a críticas por eventual rebaja al impuesto corporativo: “No hagamos la típica caricatura...”

El ministro Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas que ha generado el plan de reconstrucción del Gobierno, especialmente por el componente que contempla una rebaja de impuestos a grandes empresas.

Desde el Ejecutivo, la defensa apunta a que la medida no busca beneficiar a los sectores de mayores ingresos, sino impulsar la inversión, fortalecer a las pymes y acelerar la creación de empleo en un escenario económico que sigue mostrando señales de fragilidad.

En ese contexto, el secretario de Estado sostuvo que el universo de firmas beneficiadas es mucho más amplio de lo que plantean sus detractores. Según explicó, “las empresas que van a estar afectadas a este impuesto, que es un impuesto para que aumente la inversión, para que aumente el empleo, son 150 mil empresas, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile”.

Junto con eso, insistió en que “esto no es un impuesto que baja a los ricos, es un impuesto que baja a las empresas que tengan más dinero para invertir”.

Quiroz afirma que la rebaja tributaria apunta a empleo, inversión y liquidez

El ministro también puso el acento en las pequeñas y medianas empresas como uno de los focos inmediatos del proyecto. En esa línea, aseguró que “la baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo”.

Además, planteó que el efecto práctico del plan se verá en el flujo mensual de recursos de quienes cumplen con sus obligaciones. Sobre ese punto, afirmó: “el empresario que vaya a pagar cada mes sus prestaciones sociales, que vaya ordenadamente a pagar su AFP, a pagar la Fonasa o el ISAPRE, a pagar el PPM, a pagar el IVA, ese empresario va a tener una inyección de recursos, y eso va a ocurrir en todo Chile”.

El Gobierno, además, busca ligar esta propuesta con la reactivación de sectores especialmente golpeados. Quiroz remarcó que “esto es un proyecto de reactivación, para aumentar el empleo, para recuperar los 200 mil empleos que se perdieron en la construcción”, y pidió no reducir la discusión a una interpretación ideológica

En ese tono, cerró con una señal política clara: “No transformaremos esto en la típica caricatura que algunos hacen que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos”.