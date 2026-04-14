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VIDEOS. Menos mal ganaron: los increíbles goles perdidos por Diego Valdés y otro de sus compañeros en Vélez Sarsfield

El volante nacional fue protagonista de dos secuencias insólitas en Liniers.

Carlos Madariaga

Menos mal ganaron: los increíbles goles perdidos por Diego Valdés y otro de sus compañeros en Vélez Sarsfield

Menos mal ganaron: los increíbles goles perdidos por Diego Valdés y otro de sus compañeros en Vélez Sarsfield / ESPN

Por la fecha 13 del Torneo de Apertura en Argentina, Vélez Sarsfield se impuso a Central Córdoba para afianzarse como líder de su grupo.

Roberto García, al minuto 10 de compromiso, anotó el único gol del “Fortín” en el estadio José Amalfitani.

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Eso sí, la diferencia para Vélez Sarsfield pudo haber sido mucho mayor de no ser por dos acciones cuando menos insólitas.

En ambas estuvo involucrado el volante chileno Diego Valdés, quien estuvo en cancha hasta el minuto 88.

El ex América de México quedó ubicado en inmejorable posición, en plena área de Central Córdoba, tras un pase de Matías Pellegrino y, con el arco a disposición, erró su disparo.

Sin embargo, luego vino una jugada aún peor, cuando Diego Valdés encaró en un contragolpe y se sacó a un rival para asistir de impecable manera a Dilan Godoy, que a pasos del arco elevó increíblemente el disparo. Afortunadamente, Vélez Sarsfield pudo cerrar igualmente la victoria pese a las chances que dilapidaron.

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