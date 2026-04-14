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Lluvia y nieve en Chile: este es el “día clave” en que caerán precipitaciones sólidas esta semana

Tres sistemas frontales traerán intensas lluvias, viento y nieve en varias zonas del país.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / JOEL ESTAY / SURPRESS

Una semana marcada por la inestabilidad climática se vive en Chile, con la llegada de múltiples sistemas frontales que impactarán principalmente a la zona sur y austral del país.

Las precipitaciones ya comenzaron con fuerza en regiones como Aysén, Los Lagos y Los Ríos, donde se han registrado lluvias intensas acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

El fenómeno continuará avanzando durante los próximos días, aunque con variaciones en su intensidad. Mientras el primer sistema pierde fuerza, un segundo frente —acompañado de un río atmosférico— promete extender las lluvias hacia sectores más amplios, alcanzando desde el Maule hasta Magallanes, con posibilidad de precipitaciones durante la jornada del jueves.

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Sur bajo la lluvia y cordillera con nieve

El foco principal de las precipitaciones se mantendrá en el sur del país, donde se espera acumulación significativa de agua durante la semana. En paralelo, la Patagonia y sectores cordilleranos del sur experimentarán nevadas y aguanieve, especialmente en regiones como Aysén y en la cordillera de Los Lagos, debido al ingreso de aire frío desde zonas subpolares.

Hacia el fin de semana, un tercer sistema frontal reforzará estas condiciones, dejando nuevas precipitaciones entre La Araucanía y la Patagonia, además de incrementar la acumulación de nieve en zonas cordilleranas.

Este escenario se verá complementado por una última onda corta que podría generar lluvias rápidas el domingo en Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Finalmente, la zona central del país, incluyendo sectores como Santiago y Valparaíso, presenta una baja probabilidad de precipitaciones. Si bien no se descartan cambios en el pronóstico, las lluvias en estas regiones serían débiles y aún no están aseguradas.

De esta manera, las primeras nevadas iniciarán a contar de este jueves 16 en la Patagonia, mientras que los episodios con mayor intensidad se registrarán entre el viernes 17 y sábado 18. Asimismo, el peak de nieve se registrará el domingo 19, donde el poinóstico incluye a sectores cordilleranos de la zona central.

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