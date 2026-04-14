;

Tres sistemas frontales llegan a Chile: intensas lluvias dejarían hasta 150 mm de agua esta semana

Las precipitaciones que caerán en el país vendrían acompañadas con fuertes vientos y probables nevadas. Revisa las regiones más afectadas y el pronóstico.

Juan Castillo

Tres sistemas frontales llegan a Chile: intensas lluvias dejarían hasta 150 mm de agua esta semana

Tres sistemas frontales llegan a Chile: intensas lluvias dejarían hasta 150 mm de agua esta semana / Diego Vila

Durante esta semana, tres sistemas frontales tendrán lugar en Chile, los cuales dejarán lluvias, fuertes vientos y probables nevadas en algunas regiones del país.

El primer sistema frontal de la semana ya comenzó a avanzar por el sur del país, dejando un escenario meteorológico complejo en la zona austral. Durante la noche del lunes 13, las precipitaciones alcanzaron acumulados cercanos a los 50 mm en sectores de Aysén, Los Lagos y Los Ríos, acompañadas de intensas ráfagas de viento entre los 80 y 100 km/h.

Para este martes 14, el fenómeno pierde fuerza tras el corte del denominado “río atmosférico”, lo que reducirá considerablemente las lluvias. Sin embargo, las precipitaciones persistirán en el sur del Biobío y el norte de Los Ríos, mientras que la Patagonia experimentará chubascos débiles producto de la inestabilidad postfrontal.

Revisa también:

ADN

Pese a esta baja en las lluvias, el viento seguirá siendo protagonista, con ráfagas cercanas a los 90 km/h durante la madrugada del miércoles 15.

Nuevo frente traería lluvias a la zona central

El panorama no da tregua. Un segundo sistema frontal ingresaría entre la madrugada y la mañana del jueves 16, nuevamente acompañado por un río atmosférico. Este evento vendría con un componente más intenso de viento sur, lo que permitiría su desplazamiento hacia la zona central durante la misma jornada.

Las precipitaciones estarían prácticamente aseguradas desde la Región del Maule hasta Magallanes, mientras que en la Patagonia no se descartan nevadas y aguanieve debido a la influencia de aire subpolar. En tanto, sectores como el norte de O’Higgins y la Región de Valparaíso presentan, por ahora, una baja probabilidad de lluvias, aunque el pronóstico podría cambiar en los próximos días.

Hacia el fin de semana, un tercer sistema frontal de menor extensión impactaría el país, afectando principalmente desde la provincia de Última Esperanza hasta La Araucanía. Este frente traería consigo un mayor ingreso de aire frío, lo que favorecería nuevas nevadas en la cordillera sur de Los Lagos y en Aysén entre el sábado 18 y domingo 19.

Finalmente, una onda corta cerraría la semana con precipitaciones rápidas en Los Ríos, Los Lagos y Aysén durante el domingo, antes de la instalación de altas presiones frías. Con todo este panorama, se estima una caída cercana de entre 90 y 150 mm de agua en la semana.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad