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Ante alerta meteorológica por lluvias: suspenden clases en zonas rurales de dos comunas de Atacama

La decisión, adoptada en el marco de una Alerta Temprana Preventiva, también incluye jardines infantiles de sectores cordilleranos.

Ruth Cárcamo

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La Seremi de Educación de Atacama anunció la suspensión de clases en escuelas rurales de dos comunas debido a un evento meteorológico declarado en la región.

La medida rige este martes 14 de abril en establecimientos educacionales de Tierra Amarilla y Alto del Carmen. Asimismo, la Junji informó de la “suspensión de actividades” en los jardines infantiles de sectores cordilleranos de las mismas comunas.

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La decisión se enmarca en una Alerta Temprana Preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en la región, donde se pronostican lluvias y tormentas eléctricas.

En ese contexto, se determinó la suspensión de clases “a fin de anticipar posibles situaciones de riesgo y permitir una respuesta oportuna ante eventuales emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas pronosticadas”, señaló Senapred.

Revisa a continuación los establecimientos sin clases:

Tierra Amarilla

  • Jardín Infantil Zorzalito
  • Jardín Infantil Nantoquitos del Valle
  • Escuela Paul Harris
  • Escuela Amolanas
  • Escuela San Antonio
  • Escuela Básica Rural Jaime Prohens
  • Colegio Félix Susaeta
  • Escuela Hornitos
  • Escuela Concentración

Alto del Carmen

  • Jardín Infantil Semillita de Amor
  • Jardín Infantil Frutitos del Valle
  • Jardín Infantil Sendero de Esperanza
  • Jardín Infantil El Nevadito
  • Jardín Infantil Corralito
  • Jardín Infantil Chollay
  • Jardín Infantil Los Grillitos
  • Escuela Chollay
  • Escuela de la Pampa
  • Escuela Algarrobilla
  • Escuela Ricardo Campillay Contreras
  • Escuela Básica Rural El Tambo
  • Escuela de Las Marquesas
  • Escuela Gabriela Mistral
  • Escuela Chiguinto
  • Escuela de El Corral
  • Escuela Fronteriza
  • Escuela Sara Cruz Alvayay
  • Liceo Bicentenario de Alto del Carmen

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