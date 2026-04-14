Ante alerta meteorológica por lluvias: suspenden clases en zonas rurales de dos comunas de Atacama

La Seremi de Educación de Atacama anunció la suspensión de clases en escuelas rurales de dos comunas debido a un evento meteorológico declarado en la región.

La medida rige este martes 14 de abril en establecimientos educacionales de Tierra Amarilla y Alto del Carmen. Asimismo, la Junji informó de la “suspensión de actividades” en los jardines infantiles de sectores cordilleranos de las mismas comunas.

La decisión se enmarca en una Alerta Temprana Preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en la región, donde se pronostican lluvias y tormentas eléctricas.

En ese contexto, se determinó la suspensión de clases “a fin de anticipar posibles situaciones de riesgo y permitir una respuesta oportuna ante eventuales emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas pronosticadas”, señaló Senapred.

Revisa a continuación los establecimientos sin clases:

Tierra Amarilla

Jardín Infantil Zorzalito

Jardín Infantil Nantoquitos del Valle

Escuela Paul Harris

Escuela Amolanas

Escuela San Antonio

Escuela Básica Rural Jaime Prohens

Colegio Félix Susaeta

Escuela Hornitos

Escuela Concentración

Alto del Carmen