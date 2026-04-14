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Lluvia en Santiago confirmada: la jornada clave en que vuelven las precipitaciones y cuántos milímetros esperar en la RM

Un nuevo pronóstico del tiempo para la zona central apunta a precipitaciones débiles y localizadas. Revisa acá los detalles.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago confirmada: la jornada clave en que vuelven las precipitaciones y cuántos milímetros esperar en la RM

Una de las grandes dudas meteorológicas de los últimos días, sobre todo ante la baja ocasional de las temperaturas, es si lloverá o no en Santiago próximamente.

Según el pronóstico del tiempo de Meteored, existe la posibilidad de que caigan algunas gotas en la zona central muy pronto. Eso sí, se trataría de un fenómeno de características débiles.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo en la RM

El modelo europeo ECMWF muestra que las señales de agua son todavía escasas para la capital. El escenario más probable apunta al domingo 19 de abril.

Los montos, en caso de concretarse, serían bajos y no superarían los 5 milímetros en las zonas urbanas.

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Sin embargo, en sectores precordilleranos como San José de Maipo, la probabilidad sube al 50 % entre el viernes y el lunes.

Sin salir del centro, para la Región de Valparaíso, el panorama es similar. Se esperan lloviznas o chubascos muy aislados este viernes 17 y nuevamente el domingo, especialmente en la costa y el interior sur de la región.

Por ahora, y acorde al portal especializado ya mencionado, el anticiclón subtropical actúa como un escudo que debilita los sistemas frontales al llegar al centro.

Recién en julio-agosto se experimentarían lluvias más intensas y frecuentes, según las proyecciones a largo plazo.

“El escenario general sugiere un otoño e invierno que irían de menos a más en términos de precipitaciones”, se describió.

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