Los Bunkers cierran su Gira Acústica MTV Unplugged: esto es lo que se sabe del show número 100 de la banda

Santiago

Los Bunkers se preparan para un hito en su carrera: el concierto número 100 y el cierre de su Gira Acústica MTV Unplugged, programado para el próximo 17 de abril en la Quinta Vergara de Viña del Mar.

El espectáculo marcará el fin de un exitoso recorrido que ha reunido a más de 350 mil espectadores solo en Chile, con presentaciones agotadas en recintos como el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago y el Teatro Biobío en Concepción.

Además, la gira ha tenido un importante alcance internacional, con presentaciones en distintos países de Latinoamérica. Uno de los hitos recientes fue su debut en Argentina, donde se presentaron el 11 de abril en Niceto Club de Buenos Aires, logrando una gran recepción del público local.

El show en Viña será la última oportunidad del año para verlos en vivo, ya que tras este cierre la banda tomará un receso temporal.

En el repertorio, el público podrá disfrutar de clásicos como “Llueve Sobre la Ciudad”, “Ven Aquí”, “Miéntele” y “Miño”, entre otros temas que forman parte del cancionero nacional.