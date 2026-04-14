Hernán Calderón presentó públicamente a su nueva pareja: así reaccionó su hija Kel en redes sociales

Un nuevo romance parece haberse confirmado. Esto luego de que Hernán Calderón publicó una serie de fotografías románticas junto a una mujer desconocida.

El exesposo de Raquel Argandoña y padre de “Nano” y Kel Calderón, compartió registros en sus redes sociales en donde se le ve paseando por Buenos Aires, en Argentina.

No obstante, un detalle que no pasó desapercibido fue la mujer rubia que lo acompañó en sus fotografías, con la cual se le ve bastante cariñoso. “Seguimos Celebrando” escribió el abogado, junto a un carrusel de imágenes de su viaje.

La reacción de Kel Calderón

Alguien que no tardó en pronunciarse, fue su hija, Kel Calderón, quien comentó la publicación de su padre en Instagram.

La creadora de contenidos escribió: “Amo demasiado verte disfrutar de la vida, no hay absolutamente nada que me haga más feliz”.

A sus palabras, el propio Hernán Calderón respondió con un cariñoso mensaje. “Hija, te amo con todo mi corazón”, escribió el abogado.

A continuación, la publicación que compartió Hernán Calderón junto a quien sería su nueva pareja: