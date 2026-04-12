;

Encuesta Criteria revela 65% de respaldo a impedir acceso a la gratuidad a personas condenadas por hechos de violencia

Asimismo, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo con sancionar a quienes interrumpan las clases.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo se dio a conocer la última edición de la Encuesta Criteria, que abordó los proyectos de ley ingresados por el Gobierno al Congreso para enfrentar la violencia escolar en Chile.

En relación con la medida que busca establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el normal desarrollo de las clases, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo.

Revisa también

ADN

En tanto, un 17% indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 8% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Impedir acceso a la gratuidad

Respecto a la medida que busca impedir el acceso a la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por hechos de violencia, un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo.

En contraste, un 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 16% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad