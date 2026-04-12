Encuesta Criteria revela 65% de respaldo a impedir acceso a la gratuidad a personas condenadas por hechos de violencia
Asimismo, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo con sancionar a quienes interrumpan las clases.
Este domingo se dio a conocer la última edición de la Encuesta Criteria, que abordó los proyectos de ley ingresados por el Gobierno al Congreso para enfrentar la violencia escolar en Chile.
En relación con la medida que busca establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el normal desarrollo de las clases, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo.
Revisa también
En tanto, un 17% indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 8% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Impedir acceso a la gratuidad
Respecto a la medida que busca impedir el acceso a la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por hechos de violencia, un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo.
En contraste, un 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 16% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.