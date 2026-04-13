Otro shock a los mercados: las posibles consecuencias del bloqueo anunciado por Trump al estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump confirmó el inicio de un bloqueo naval a los puertos iraníes, una táctica de presión extrema que busca obligar a Teherán a reabrir el Estrecho de Ormuz y aceptar un alto el fuego.

La medida se tomó luego de que las negociaciones del fin de semana terminaran sin acuerdo, intensificando una guerra que ya mantiene los precios del petróleo en niveles volátiles.

Desafíos operativos y legales

Hacer cumplir este bloqueo representa un reto monumental para la Armada estadounidense AP News.

Recursos necesarios: Actualmente, EE. UU. cuenta con 16 buques de guerra en Oriente Medio, aunque se estima que se requerirá un compromiso sostenido para vigilar eficazmente el litoral iraní.

Actualmente, EE. UU. cuenta con 16 buques de guerra en Oriente Medio, aunque se estima que se requerirá un compromiso sostenido para vigilar eficazmente el litoral iraní. Derecho Internacional: Expertos legales señalan que la legalidad del bloqueo dependerá de si se permite el paso de ayuda humanitaria . “No se puede imponer un bloqueo con el objetivo de matar de hambre a la población civil”, advirtió Todd Huntley, exasesor jurídico militar.

Expertos legales señalan que la legalidad del bloqueo dependerá de si se permite el paso de . “No se puede imponer un bloqueo con el objetivo de matar de hambre a la población civil”, advirtió Todd Huntley, exasesor jurídico militar. Riesgo de escalada: Irán ha respondido con amenazas de ataques “brutales” mediante minas navales, lanchas rápidas y misiles, lo que podría reavivar el conflicto directo.

Impacto en la economía mundial

El impacto del bloqueo ya se siente en las cadenas de suministro globales y en los bolsillos de los consumidores.

Petróleo y Gasolina: El crudo cotiza por encima de los 100 dólares el barril , mientras que en EE. UU. el promedio de la gasolina alcanzó los 4,12 dólares por galón.

El crudo cotiza por encima de los , mientras que en EE. UU. el promedio de la gasolina alcanzó los 4,12 dólares por galón. Alimentos y Fertilizantes: Se estima que el 30% de los fertilizantes del mundo transitan por esta zona. Un cierre prolongado afectaría las cosechas mundiales y dispararía el precio de los alimentos en países como Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Se estima que el transitan por esta zona. Un cierre prolongado afectaría las cosechas mundiales y dispararía el precio de los alimentos en países como Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Efecto inflacionario: Analistas advierten que la suma de esta crisis a los aranceles de Trump y las secuelas de la pandemia generará un aumento constante de precios en productos químicos y metales básicos.

A pesar de la demostración de fuerza, analistas como Sidharth Kaushal advierten que un bloqueo naval, por sí solo, no siempre garantiza resultados decisivos, ya que Irán mantiene vínculos económicos con socios como China y Rusia, además de acceso terrestre hacia Asia Central.