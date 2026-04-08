¿Están juntos? Pamela Díaz se pronuncia ante los rumores de quiebre con Felipe Kast

Durante el último tiempo el estado sentimental de Pamela Díaz ha sido una incertidumbre. Esto, luego de que se dieran a conocer diversos rumores de un presunto quiebre con el senador Felipe Kast.

La “Fiera” había optado por guardar silencio ante las suposiciones que hicieron diversos programas de farándula sobre el tema.

No obstante, su silencio duró hasta la jornada de este martes 7 de abril, cuando la animadora se pronunció sobre su vida amorosa después de un buen tiempo.

“Felipe no se va a prestar”

Todo ocurrió en medio del programa Mañana te cuento. Allí, Díaz le contó a los panelistas del programa que se ausentará de sus labores durante una semana por un viaje que realizará a China.

Ante ello, Joaquín Méndez, panelista del programa lanzó nombres para el reemplazo de la Fiera durante su ausencia. Ahí, dijo: “Felipe Kast, ¿lo podemos invitar?“.

La respuesta de Díaz fue rotunda. “No, porque Felipe no se va a mezclar con esto”. En ese instante, Méndez fue aún más directo: “Pero si ya no es tu pareja”.

Tras ello, la animadora le contestó: “No te metas en cosas que tu no sabes”, con una sonrisa picante, ni confirmando ni desmintiendo nada.

El exchico reality intentó una última vez insistirle sobre el tema, pero la Fiera sentenció todo con un: “Felipe no se va a prestar”, dando así por finalizado el tema de conversación y dejando espacio a la duda sobre su estado sentimental.