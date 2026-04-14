Informe revela que un tercio de las medidas de la Comisión Jaraquemada sigue pendiente al cierre del gobierno de Boric

Un nuevo informe encendió las alertas en materia de transparencia en Chile. A pocos días del cierre del gobierno del expresidente Gabriel Boric, una evaluación de Chile Transparente reveló que un tercio de las medidas impulsadas por la Comisión Jaraquemada aún no se concretan, pese a los compromisos adquiridos para fortalecer la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro.

El reporte, basado en información pública hasta el 11 de marzo de 2026, establece que solo un 63% de avance presentan las 46 recomendaciones planteadas, lo que evidencia progresos, pero también importantes brechas.

De hecho, 29 iniciativas muestran algún nivel de ejecución, muchas de ellas aún en etapas iniciales o parciales.

Avances parciales y desafíos estructurales

Entre los principales logros se destacan mejoras en los sistemas de registro y control, junto con avances en la asignación de recursos públicos bajo estándares más exigentes de transparencia y trazabilidad.

También se registran progresos en la modernización del Registro de Colaboradores del Estado y en ajustes a los mecanismos de transferencias, privilegiando concursos y mayores resguardos financieros.

Sin embargo, el diagnóstico general es claro: el proceso sigue incompleto. El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, advirtió que “el 63% de avance refleja que hay progresos concretos en materia de transparencia, pero que aun así [son] deficientes para consolidar un sistema plenamente transparente”.

El informe también subraya que varias iniciativas permanecen en fases de diseño, diagnóstico o tramitación, sin alcanzar una implementación efectiva dentro de los plazos establecidos. A esto se suma una ejecución desigual entre actores clave como el Ejecutivo, el Congreso y organismos autónomos.

En esa línea, Figueroa enfatizó que el desafío no termina con este balance: “Hoy el principal desafío es garantizar que estas medidas continúen y se profundicen, avanzando en la trazabilidad de los recursos y fortaleciendo la coordinación entre las instituciones”.

El documento concluye que la continuidad de estas políticas será clave para consolidar un sistema robusto de transparencia, especialmente en un contexto donde la confianza pública en las instituciones sigue siendo un tema sensible.