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Escalada de amenazas de tiroteos: suspenden clases en ocho colegios del Biobío

Autoridades adoptaron la medida preventiva tras la detección de mensajes alusivos a violencia.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Escalada de amenazas de tiroteos: suspenden clases en ocho colegios del Biobío

Escalada de amenazas de tiroteos: suspenden clases en ocho colegios del Biobío / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Al menos ocho establecimientos educacionales suspendieron sus clases durante esta jornada en la Región del Biobío debido a una serie de amenazas de tiroteos.

Cabe recordar que ayer lunes fueron detenidos dos estudiantes del Liceo Técnico de Talcahuano tras ser sorprendidos con armas y droga al interior del recinto, quienes pasarán a control de detención.

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Episodios como este, junto con las amenazas, ha obligado a suspender clases en múltiples regiones, situación que fue calificada como “muy grave” por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Frente a esto, los siguientes establecimientos confirmaron la medida para este martes en la Región del Biobío, tras el hallazgo de mensajes alusivos a hechos de violencia:

  • Colegio Salesiano de Concepción
  • Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción
  • Colegio María Inmaculada de Concepción
  • Liceo Miguel Angel Cerda Leiva de Mulchén
  • Liceo Crisol de Mulchén
  • Colegio San Rafael Arcángel de Los Ángeles
  • Colegio Marta Brunet de Los Ángeles
  • Sede San Andrés de la Universidad Católica

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