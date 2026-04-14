Escalada de amenazas de tiroteos: suspenden clases en ocho colegios del Biobío / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Al menos ocho establecimientos educacionales suspendieron sus clases durante esta jornada en la Región del Biobío debido a una serie de amenazas de tiroteos .

Cabe recordar que ayer lunes fueron detenidos dos estudiantes del Liceo Técnico de Talcahuano tras ser sorprendidos con armas y droga al interior del recinto, quienes pasarán a control de detención.

Episodios como este, junto con las amenazas, ha obligado a suspender clases en múltiples regiones, situación que fue calificada como “muy grave” por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Frente a esto, los siguientes establecimientos confirmaron la medida para este martes en la Región del Biobío, tras el hallazgo de mensajes alusivos a hechos de violencia: