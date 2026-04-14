Escalada de amenazas de tiroteos: suspenden clases en ocho colegios del Biobío
Autoridades adoptaron la medida preventiva tras la detección de mensajes alusivos a violencia.
Al menos ocho establecimientos educacionales suspendieron sus clases durante esta jornada en la Región del Biobío debido a una serie de amenazas de tiroteos.
Cabe recordar que ayer lunes fueron detenidos dos estudiantes del Liceo Técnico de Talcahuano tras ser sorprendidos con armas y droga al interior del recinto, quienes pasarán a control de detención.
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Episodios como este, junto con las amenazas, ha obligado a suspender clases en múltiples regiones, situación que fue calificada como “muy grave” por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
Frente a esto, los siguientes establecimientos confirmaron la medida para este martes en la Región del Biobío, tras el hallazgo de mensajes alusivos a hechos de violencia:
- Colegio Salesiano de Concepción
- Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción
- Colegio María Inmaculada de Concepción
- Liceo Miguel Angel Cerda Leiva de Mulchén
- Liceo Crisol de Mulchén
- Colegio San Rafael Arcángel de Los Ángeles
- Colegio Marta Brunet de Los Ángeles
- Sede San Andrés de la Universidad Católica
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