Alarma por amenazas escolares: sorprenden a niña de 10 años dejando mensaje en colegio de Puerto Montt

La preocupación por la violencia escolar suma un nuevo antecedente en el sur del país. Durante una reunión de coordinación interinstitucional en Los Lagos, autoridades confirmaron que una niña de 10 años fue sorprendida escribiendo amenazas en un establecimiento educacional de Puerto Montt, en un contexto donde este tipo de situaciones se ha replicado en distintas regiones.

El encuentro reunió a representantes de la SEREMI de Seguridad Pública, Educación, la Fiscalía Regional y municipios, con el objetivo de abordar el fenómeno y coordinar acciones preventivas.

Desde Carabineros, el jefe de zona, Jorge Valdivia, entregó detalles del diagnóstico, llamando a evitar alarmas innecesarias en la comunidad educativa.

Autoridades apuntan a fenómeno replicado a nivel país

El general Valdivia explicó que estos hechos no necesariamente responden a amenazas concretas, sino a una conducta que se ha extendido en distintos territorios. “Lo que tenemos antecedentes de esto es que más que una amenaza cierta corresponde a una moda que viene en varias partes de Chile”, afirmó.

En esa línea, la autoridad confirmó que los responsables identificados corresponden, en varios casos, a menores de edad. “Hemos identificado algunos de los autores… y corresponden a menores de edad, incluso algunos de ellos de diez años”, detalló, en referencia a la niña involucrada en el caso de Puerto Montt.

Pese a la gravedad que generan este tipo de situaciones, las autoridades insistieron en un llamado a la tranquilidad. “Es para llamar a la calma… a los apoderados sobre todo”, señaló Valdivia, subrayando que se están adoptando medidas para resguardar la seguridad en los establecimientos.

Como parte de la estrategia, se anunció que las reuniones continuarán de manera sectorial en las distintas comunas de la región, con el fin de reforzar la coordinación con comunidades educativas y prevenir nuevos casos.

El foco estará puesto en entregar información clara a estudiantes, apoderados y docentes, para evitar la propagación de este tipo de conductas y garantizar el normal desarrollo de las clases.