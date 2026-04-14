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En el Betis rompen el silencio por los malos resultados de Pellegrini y envían un claro mensaje sobre su futuro

“Algunos ven el vaso medio vacío, otros medio lleno. Yo digo que por lo menos el vaso tiene agua”, dijo Ramón Alarcón, CEO del cuadro sevillano.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alex Pantling - UEFA

Semanas complicadas son las que vive Manuel Pellegrini en el Real Betis, sumando ya casi dos meses sin ganar en La Liga, lo que está comprometiendo su clasificación a la Champions League de la próxima temporada.

Son siete los encuentros en los que el equipo del “Ingeniero” no ha sumado de a tres, lo que comienza a desesperar a los hinchas, pero no a la directiva del cuadro sevillano, que mantiene un sólido respaldo al chileno.

En esta ocasión, Ramón Alarcón, CEO de la institución, fue el encargado de salir en defensa del extécnico del Real Madrid, Manchester City y otros grandes clubes europeos.

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Algunos ven el vaso medio vacío, otros medio lleno. Yo digo que por lo menos el vaso tiene agua. Si el 15 de agosto me dicen que, a falta de cinco semanas, vamos a estar quintos dependiendo de nosotros mismos, sería un escenario soñado. El equipo ha sufrido muchas lesiones y ha tenido un bache, pero en los últimos partidos está volviendo a generar ocasiones de gol”, afirmó el directivo a la Cadena SER.

El director de negocios del Betis entiende que los hinchas sientan molestia por la mala seguidilla de resultados e, incluso, que pidan la destitución de Pellegrini, pero puertas adentro el proyecto a futuro tiene como figura central al chileno.

“Se renovó al entrenador, marcamos los tiempos y desde entonces ese tema no está en el debate. No me preocupa ni me ocupa. En todos los escenarios y programas económicos que manejamos para la temporada que viene, el primero que aparece es don Manuel Pellegrini. Entiendo el debate de la calle, pero no es un debate que esté en la comisión deportiva”, cerró Alarcón.

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