El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue de capa caída en La Liga de España y este domingo por la mañana volvió a sumar otro partido a su negativa racha sin triunfos en el torneo local.

El equipo del entrenador chileno empató en la jornada 31 como visitante ante Osasuna por 1-1 y ya acumula siete partidos consecutivos sin ganar en la competencia.

Las cosas habían comenzado de buena forma para el “Ingeniero”, ya que sus dirigidos se pusieron en ventaja tempranamente con un gol de Ez Abde (7′), pero el empate llegó antes del descanso, con un penal convertido por Ante Budimir (40′).

BETIS SE PONE EN VENTAJA



Contraataque letal que culminó con una gran definición de Abde para el 1-0 ante Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #LaLigaRetro pic.twitter.com/CnX3T5ItQC — DSPORTS (@DSports) April 12, 2026

Estos dos puntos perdidos podrían costarle caro al Betis en su intención de clasificar a la próxima Champions League, ya que, con la igualdad, se mantiene en la quinta posición con 46 puntos, apenas dos más que el Celta de Vigo, que juega más tarde y podría superarlo si vence al Real Oviedo.

Eso sí, donde Pellegrini sí mantiene una buena campaña es en la Europa League, donde este jueves deberá disputar la vuelta de los cuartos de final en casa ante el Sporting Braga, luego de rescatar un empate 1-1 en Portugal.