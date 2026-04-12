;

VIDEO. El Betis de Pellegrini sigue en caída libre en La Liga y compromete su clasificación a Champions League

El equipo del entrenador chileno ya suma siete partidos consecutivos sin ganar en el torneo local.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce

El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue de capa caída en La Liga de España y este domingo por la mañana volvió a sumar otro partido a su negativa racha sin triunfos en el torneo local.

El equipo del entrenador chileno empató en la jornada 31 como visitante ante Osasuna por 1-1 y ya acumula siete partidos consecutivos sin ganar en la competencia.

Las cosas habían comenzado de buena forma para el “Ingeniero”, ya que sus dirigidos se pusieron en ventaja tempranamente con un gol de Ez Abde (7′), pero el empate llegó antes del descanso, con un penal convertido por Ante Budimir (40′).

Revisa también:

ADN

Estos dos puntos perdidos podrían costarle caro al Betis en su intención de clasificar a la próxima Champions League, ya que, con la igualdad, se mantiene en la quinta posición con 46 puntos, apenas dos más que el Celta de Vigo, que juega más tarde y podría superarlo si vence al Real Oviedo.

Eso sí, donde Pellegrini sí mantiene una buena campaña es en la Europa League, donde este jueves deberá disputar la vuelta de los cuartos de final en casa ante el Sporting Braga, luego de rescatar un empate 1-1 en Portugal.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad