Cambian las urgencias: economía supera a seguridad tras varios años y 80% cree que Chile está estancado, según Cadem

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló un cambio de fondo en las demandas hacia el gobierno de José Antonio Kast.

Por primera vez en años, economía y empleo aparecen como la principal prioridad, con 65% de las menciones, superando a seguridad, delincuencia y narcotráfico, que quedan en segundo lugar con 56%.

Al mismo tiempo, inmigración baja a 10%, salud a 6% y vivienda a 4%, en una señal clara sobre dónde la ciudadanía espera respuestas urgentes. El propio informe subraya que “la economía y empleo pasan al primer lugar” y que eso ocurre “después de años donde la seguridad era la primera prioridad”.

Ese giro convive con una evaluación exigente del arranque del Ejecutivo. Según el sondeo, 52% cree que este primer mes del mandato ha sido peor de lo que esperaba, 33% estima que ha sido igual y solo 14% considera que ha sido mejor. En paralelo, entre las áreas de gestión mejor evaluadas aparecen relaciones internacionales, con 44%; defensa nacional, con 42%; e inmigración, con 40%.

En contraste, las peores notas se concentran en comunicaciones, con 62% de desaprobación; educación, con 57%; medioambiente, con 56%; y tanto economía como delincuencia, con 54%.

El malestar económico se instala en la mirada sobre Chile

A ese cuadro se suma una percepción país poco alentadora. El gráfico muestra que 55% cree que Chile va por un mal camino, mientras 36% opina que avanza por un buen rumbo.

Asimismo, un 52% dice sentirse pesimista o muy pesimista respecto del futuro del país, frente a 44% que se declara optimista o muy optimista.

La señal más dura aparece en la percepción económica. Un 80% sostiene que la economía chilena está estancada o retrocediendo, y apenas 18% cree que está progresando.

Con ese telón de fondo, la economía no solo sube como prioridad política, sino que además se transforma en el principal termómetro del ánimo social.